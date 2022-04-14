Strawberry AI (BERRY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Strawberry AI (BERRY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Strawberry AI (BERRY) Informatie Strawberry AI - Connecting agents to DeFAI Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI). Multi-agent collaboration [2] in Strawberry AI involves multiple agents working together to achieve complex goals. This collaboration can take various forms depending on the nature and requirements of the tasks. Effective collaboration ensures that tasks are completed efficiently and accurately. Officiële website: https://usestrawberry.ai/

Strawberry AI (BERRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Strawberry AI (BERRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Hoogste ooit: $ 0.543873 $ 0.543873 $ 0.543873 Laagste ooit: $ 0.00370806 $ 0.00370806 $ 0.00370806 Huidige prijs: $ 0.04359376 $ 0.04359376 $ 0.04359376 Meer informatie over Strawberry AI (BERRY) prijs

Strawberry AI (BERRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Strawberry AI (BERRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BERRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BERRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BERRY begrijpt, kun je de live prijs van BERRY token verkennen!

Prijsvoorspelling van BERRY Wil je weten waar je BERRY naartoe gaat? Onze BERRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BERRY token!

