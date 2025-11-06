StratoStack (STACK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00000607 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00%

StratoStack (STACK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er STACK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STACK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000607, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STACK met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

StratoStack (STACK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.48K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.48K Circulerende voorraad 96.38B Totale voorraad 96,383,419,561.51688

De huidige marktkapitalisatie van StratoStack is $ 8.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STACK is 96.38B, met een totale voorraad van 96383419561.51688. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.48K.