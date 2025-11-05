BeursDEX+
De live Strategic ETH Reserve prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SΞR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SΞR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SΞR

SΞR Prijsinformatie

Wat is SΞR

SΞR officiële website

SΞR tokenomie

SΞR Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Strategic ETH Reserve logo

Strategic ETH Reserve Prijs (SΞR)

Niet genoteerd

1 SΞR naar USD live prijs:

$0.0001541
$0.0001541$0.0001541
-6.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Strategic ETH Reserve (SΞR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:56:19 (UTC+8)

Strategic ETH Reserve (SΞR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.283912
$ 0.283912$ 0.283912

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-6.21%

-71.88%

-71.88%

Strategic ETH Reserve (SΞR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SΞR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SΞR hoogste prijs aller tijden is $ 0.283912, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SΞR met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, -6.21% in de afgelopen 24 uur en -71.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Marktinformatie

$ 15.41K
$ 15.41K$ 15.41K

--
----

$ 15.41K
$ 15.41K$ 15.41K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Strategic ETH Reserve is $ 15.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SΞR is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.41K.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Strategic ETH Reserve naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Strategic ETH Reserve naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Strategic ETH Reserve naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Strategic ETH Reserve naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-6.21%
30 dagen$ 0-98.34%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Strategic ETH Reserve (SΞR)?

Strategic Accumulation $SΞR continuously acquires and holds ETH as a strategic on-chain reserve, creating a transparent and verifiable store of value.

On-Chain Proof All reserve movements are recorded directly on Ethereum, giving anyone the ability to track inflows, outflows, and total holdings in real time.

Community-Driven Treasury Built for holders, by holders — the reserve’s growth and strategy are guided by the $SΞR community.

DEX-Native Liquidity $SΞR trades on decentralized exchanges, ensuring open access and censorship-resistant participation for anyone worldwide.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Strategic ETH Reserve (SΞR) hulpbron

Officiële website

Strategic ETH Reserve Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Strategic ETH Reserve (SΞR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Strategic ETH Reserve (SΞR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Strategic ETH Reserve te bekijken.

Bekijk nu de Strategic ETH Reserve prijsvoorspelling !

SΞR naar lokale valuta's

Strategic ETH Reserve (SΞR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Strategic ETH Reserve (SΞR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SΞR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Strategic ETH Reserve (SΞR)

Hoeveel is Strategic ETH Reserve (SΞR) vandaag waard?
De live SΞR prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SΞR naar USD prijs?
De huidige prijs van SΞR naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Strategic ETH Reserve?
De marktkapitalisatie van SΞR is $ 15.41K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SΞR?
De circulerende voorraad van SΞR is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SΞR?
SΞR bereikte een ATH-prijs van 0.283912 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SΞR?
SΞR zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SΞR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SΞR is -- USD.
Zal SΞR dit jaar hoger gaan?
SΞR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SΞR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:56:19 (UTC+8)

Strategic ETH Reserve (SΞR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

