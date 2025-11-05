Stool Prisondente (JAILSTOOL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00202966 $ 0.00202966 $ 0.00202966 24u laag $ 0.00222997 $ 0.00222997 $ 0.00222997 24u hoog 24u laag $ 0.00202966$ 0.00202966 $ 0.00202966 24u hoog $ 0.00222997$ 0.00222997 $ 0.00222997 Hoogste prijs ooit $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 Laagste prijs $ 0.00202966$ 0.00202966 $ 0.00202966 Prijswijziging (1u) +0.22% Prijswijziging (1D) -3.10% Prijswijziging (7D) -20.43% Prijswijziging (7D) -20.43%

Stool Prisondente (JAILSTOOL) real-time prijs is $0.00215228. De afgelopen 24 uur werd er JAILSTOOL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00202966 en een hoogtepunt van $ 0.00222997, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JAILSTOOL hoogste prijs aller tijden is $ 0.217874, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00202966 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JAILSTOOL met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, -3.10% in de afgelopen 24 uur en -20.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Circulerende voorraad 999.85M 999.85M 999.85M Totale voorraad 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

De huidige marktkapitalisatie van Stool Prisondente is $ 2.15M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JAILSTOOL is 999.85M, met een totale voorraad van 999853822.11. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.15M.