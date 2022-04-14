Stooges (STOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stooges (STOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stooges (STOG) Informatie Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share! Officiële website: http://stooges.io/ Whitepaper: https://docs.stooges.io/

Stooges (STOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stooges (STOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 384.19K $ 384.19K $ 384.19K Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 384.19K $ 384.19K $ 384.19K Hoogste ooit: $ 0.00120332 $ 0.00120332 $ 0.00120332 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012886 $ 0.00012886 $ 0.00012886 Meer informatie over Stooges (STOG) prijs

Stooges (STOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stooges (STOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STOG begrijpt, kun je de live prijs van STOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van STOG Wil je weten waar je STOG naartoe gaat? Onze STOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STOG token!

