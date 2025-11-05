Stonks (STNK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 12.92 24u hoog $ 15.17 Hoogste prijs ooit $ 370.17 Laagste prijs $ 7.81 Prijswijziging (1u) +4.79% Prijswijziging (1D) +4.11% Prijswijziging (7D) -8.87%

Stonks (STNK) real-time prijs is $14.44. De afgelopen 24 uur werd er STNK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 12.92 en een hoogtepunt van $ 15.17, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STNK hoogste prijs aller tijden is $ 370.17, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 7.81 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STNK met +4.79% veranderd in het afgelopen uur, +4.11% in de afgelopen 24 uur en -8.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stonks (STNK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.29M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.29M Circulerende voorraad 581.91K Totale voorraad 581,910.364344483

De huidige marktkapitalisatie van Stonks is $ 8.29M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STNK is 581.91K, met een totale voorraad van 581910.364344483. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.29M.