Stoicism (STOIC) Informatie The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets. By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago. Officiële website: https://stoicismonsol.com/

Stoicism (STOIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stoicism (STOIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 203.46K $ 203.46K $ 203.46K Totale voorraad: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Circulerende voorraad: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 203.46K $ 203.46K $ 203.46K Hoogste ooit: $ 0.00192387 $ 0.00192387 $ 0.00192387 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00020514 $ 0.00020514 $ 0.00020514 Meer informatie over Stoicism (STOIC) prijs

Stoicism (STOIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stoicism (STOIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STOIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STOIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STOIC begrijpt, kun je de live prijs van STOIC token verkennen!

