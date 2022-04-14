Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stink Coin (STINKCOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stink Coin (STINKCOIN) Informatie Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit. Officiële website: https://www.stinkcoin.dev

Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stink Coin (STINKCOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.02K $ 24.02K $ 24.02K Totale voorraad: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Circulerende voorraad: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.02K $ 24.02K $ 24.02K Hoogste ooit: $ 0.0068694 $ 0.0068694 $ 0.0068694 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Stink Coin (STINKCOIN) prijs

Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stink Coin (STINKCOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STINKCOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STINKCOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STINKCOIN begrijpt, kun je de live prijs van STINKCOIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van STINKCOIN Wil je weten waar je STINKCOIN naartoe gaat? Onze STINKCOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STINKCOIN token!

