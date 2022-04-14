Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Step Staked SOL (STEPSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Step Staked SOL (STEPSOL) Informatie Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto. Officiële website: https://www.step.finance/ Whitepaper: https://docs.step.finance/

Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Step Staked SOL (STEPSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 244.52K $ 244.52K $ 244.52K Totale voorraad: $ 1.05K $ 1.05K $ 1.05K Circulerende voorraad: $ 1.05K $ 1.05K $ 1.05K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 244.52K $ 244.52K $ 244.52K Hoogste ooit: $ 300.06 $ 300.06 $ 300.06 Laagste ooit: $ 103.45 $ 103.45 $ 103.45 Huidige prijs: $ 232.77 $ 232.77 $ 232.77 Meer informatie over Step Staked SOL (STEPSOL) prijs

Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Step Staked SOL (STEPSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STEPSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STEPSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STEPSOL begrijpt, kun je de live prijs van STEPSOL token verkennen!

