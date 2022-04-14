Step Finance (STEP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Step Finance (STEP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Step Finance (STEP) Informatie Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers. Officiële website: https://www.step.finance/

Step Finance (STEP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Step Finance (STEP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.17M $ 15.17M $ 15.17M Totale voorraad: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Circulerende voorraad: $ 318.04M $ 318.04M $ 318.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.74M $ 15.74M $ 15.74M Hoogste ooit: $ 10.2 $ 10.2 $ 10.2 Laagste ooit: $ 0.00654111 $ 0.00654111 $ 0.00654111 Huidige prijs: $ 0.04767743 $ 0.04767743 $ 0.04767743 Meer informatie over Step Finance (STEP) prijs

Step Finance (STEP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Step Finance (STEP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STEP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STEP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Prijsvoorspelling van STEP Wil je weten waar je STEP naartoe gaat? Onze STEP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STEP token!

