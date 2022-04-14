StellaryAI (STELAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in StellaryAI (STELAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

StellaryAI (STELAI) Informatie StellaryAI is a trailblazing all-in-one AI creativity platform that empowers creators by aggregating a wide range of generative AI tools for images, videos, voiceovers, and music into a unified, web3-powered interface. Our platform enables ownership, collaboration, and direct monetization opportunities within a decentralized ecosystem, while fostering a collaborative community through our unique prompt marketplace. Officiële website: https://stellaryai.com/ Whitepaper: https://documents.stellaryai.com/

StellaryAI (STELAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StellaryAI (STELAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 117.70K $ 117.70K $ 117.70K Totale voorraad: $ 920.00M $ 920.00M $ 920.00M Circulerende voorraad: $ 668.08M $ 668.08M $ 668.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 162.08K $ 162.08K $ 162.08K Hoogste ooit: $ 0.00820976 $ 0.00820976 $ 0.00820976 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017625 $ 0.00017625 $ 0.00017625 Meer informatie over StellaryAI (STELAI) prijs

StellaryAI (STELAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StellaryAI (STELAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STELAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STELAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STELAI begrijpt, kun je de live prijs van STELAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van STELAI Wil je weten waar je STELAI naartoe gaat? Onze STELAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

