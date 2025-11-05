Steam22 (STM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.092594 $ 0.092594 $ 0.092594 24u laag $ 0.110362 $ 0.110362 $ 0.110362 24u hoog 24u laag $ 0.092594$ 0.092594 $ 0.092594 24u hoog $ 0.110362$ 0.110362 $ 0.110362 Hoogste prijs ooit $ 0.120693$ 0.120693 $ 0.120693 Laagste prijs $ 0.01789341$ 0.01789341 $ 0.01789341 Prijswijziging (1u) +8.89% Prijswijziging (1D) +0.19% Prijswijziging (7D) -5.84% Prijswijziging (7D) -5.84%

Steam22 (STM) real-time prijs is $0.108666. De afgelopen 24 uur werd er STM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.092594 en een hoogtepunt van $ 0.110362, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STM hoogste prijs aller tijden is $ 0.120693, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01789341 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STM met +8.89% veranderd in het afgelopen uur, +0.19% in de afgelopen 24 uur en -5.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Steam22 (STM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Steam22 is $ 10.84M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STM is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.84M.