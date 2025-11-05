BeursDEX+
De live Steam22 prijs vandaag is 0.108666 USD. Volg realtime STM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over STM

STM Prijsinformatie

Wat is STM

STM whitepaper

STM officiële website

STM tokenomie

STM Prijsvoorspelling

Steam22 Prijs (STM)

1 STM naar USD live prijs:

$0.108342
-0.10%1D
Steam22 (STM) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:55:48 (UTC+8)

Steam22 (STM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.092594
24u laag
$ 0.110362
24u hoog

$ 0.092594
$ 0.110362
$ 0.120693
$ 0.01789341
+8.89%

+0.19%

-5.84%

-5.84%

Steam22 (STM) real-time prijs is $0.108666. De afgelopen 24 uur werd er STM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.092594 en een hoogtepunt van $ 0.110362, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STM hoogste prijs aller tijden is $ 0.120693, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01789341 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STM met +8.89% veranderd in het afgelopen uur, +0.19% in de afgelopen 24 uur en -5.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Steam22 (STM) Marktinformatie

$ 10.84M
--
$ 10.84M
100.00M
100,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Steam22 is $ 10.84M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STM is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.84M.

Steam22 (STM) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Steam22 naar USD $ +0.00020273.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Steam22 naar USD $ +0.0304518317.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Steam22 naar USD $ +0.0432524366.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Steam22 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00020273+0.19%
30 dagen$ +0.0304518317+28.02%
60 dagen$ +0.0432524366+39.80%
90 dagen$ 0--

Wat is Steam22 (STM)?

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Steam22 (STM) hulpbron

Officiële website

Steam22 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Steam22 (STM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Steam22 (STM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Steam22 te bekijken.

Bekijk nu de Steam22 prijsvoorspelling !

STM naar lokale valuta's

Steam22 (STM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Steam22 (STM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van STM token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Steam22 (STM)

Hoeveel is Steam22 (STM) vandaag waard?
De live STM prijs in USD is 0.108666 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige STM naar USD prijs?
De huidige prijs van STM naar USD is $ 0.108666. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Steam22?
De marktkapitalisatie van STM is $ 10.84M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van STM?
De circulerende voorraad van STM is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van STM?
STM bereikte een ATH-prijs van 0.120693 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van STM?
STM zag een ATL-prijs van 0.01789341 USD.
Wat is het handelsvolume van STM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van STM is -- USD.
Zal STM dit jaar hoger gaan?
STM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de STM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:55:48 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

