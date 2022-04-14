Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Informatie The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Officiële website: https://app.morpho.org/vault Koop nu STEAKETH!

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 84.92M $ 84.92M $ 84.92M Totale voorraad: $ 19.65K $ 19.65K $ 19.65K Circulerende voorraad: $ 19.65K $ 19.65K $ 19.65K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 84.92M $ 84.92M $ 84.92M Hoogste ooit: $ 5,105.46 $ 5,105.46 $ 5,105.46 Laagste ooit: $ 1,010.44 $ 1,010.44 $ 1,010.44 Huidige prijs: $ 4,323.06 $ 4,323.06 $ 4,323.06 Meer informatie over Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) prijs

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STEAKETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STEAKETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STEAKETH begrijpt, kun je de live prijs van STEAKETH token verkennen!

