stBGT (STBGT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 24u laag $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 24u hoog 24u laag $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 24u hoog $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Hoogste prijs ooit $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Laagste prijs $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) -5.73% Prijswijziging (7D) -16.35% Prijswijziging (7D) -16.35%

stBGT (STBGT) real-time prijs is $1.54. De afgelopen 24 uur werd er STBGT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.46 en een hoogtepunt van $ 1.63, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STBGT hoogste prijs aller tijden is $ 3.05, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.46 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STBGT met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -5.73% in de afgelopen 24 uur en -16.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

stBGT (STBGT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 281.91K$ 281.91K $ 281.91K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 281.91K$ 281.91K $ 281.91K Circulerende voorraad 183.51K 183.51K 183.51K Totale voorraad 183,506.3287825673 183,506.3287825673 183,506.3287825673

De huidige marktkapitalisatie van stBGT is $ 281.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STBGT is 183.51K, met een totale voorraad van 183506.3287825673. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 281.91K.