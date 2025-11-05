BeursDEX+
De live STAX Token prijs vandaag is 0.00727916 USD. Volg realtime STAX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STAX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

STAX Token Prijs (STAX)

1 STAX naar USD live prijs:

$0.00727915
$0.00727915
+5.00%1D
STAX Token (STAX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:55:33 (UTC+8)

STAX Token (STAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00690566
$ 0.00690566$ 0.00690566
24u laag
$ 0.00740915
$ 0.00740915$ 0.00740915
24u hoog

$ 0.00690566
$ 0.00690566$ 0.00690566

$ 0.00740915
$ 0.00740915$ 0.00740915

$ 0.0199077
$ 0.0199077$ 0.0199077

$ 0.00679806
$ 0.00679806$ 0.00679806

+0.00%

+5.08%

-14.37%

-14.37%

STAX Token (STAX) real-time prijs is $0.00727916. De afgelopen 24 uur werd er STAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00690566 en een hoogtepunt van $ 0.00740915, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STAX hoogste prijs aller tijden is $ 0.0199077, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00679806 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STAX met +0.00% veranderd in het afgelopen uur, +5.08% in de afgelopen 24 uur en -14.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

STAX Token (STAX) Marktinformatie

$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M

--
----

$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van STAX Token is $ 7.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STAX is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.28M.

STAX Token (STAX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van STAX Token naar USD $ +0.00035193.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van STAX Token naar USD $ -0.0039987191.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van STAX Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van STAX Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00035193+5.08%
30 dagen$ -0.0039987191-54.93%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is STAX Token (STAX)?

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

STAX Token (STAX) hulpbron

STAX Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal STAX Token (STAX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je STAX Token (STAX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor STAX Token te bekijken.

Bekijk nu de STAX Token prijsvoorspelling !

STAX naar lokale valuta's

STAX Token (STAX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van STAX Token (STAX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van STAX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over STAX Token (STAX)

Hoeveel is STAX Token (STAX) vandaag waard?
De live STAX prijs in USD is 0.00727916 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige STAX naar USD prijs?
De huidige prijs van STAX naar USD is $ 0.00727916. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van STAX Token?
De marktkapitalisatie van STAX is $ 7.28M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van STAX?
De circulerende voorraad van STAX is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van STAX?
STAX bereikte een ATH-prijs van 0.0199077 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van STAX?
STAX zag een ATL-prijs van 0.00679806 USD.
Wat is het handelsvolume van STAX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van STAX is -- USD.
Zal STAX dit jaar hoger gaan?
STAX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de STAX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:55:33 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

