STAX Token (STAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00690566 $ 0.00690566 $ 0.00690566 24u laag $ 0.00740915 $ 0.00740915 $ 0.00740915 24u hoog 24u laag $ 0.00690566$ 0.00690566 $ 0.00690566 24u hoog $ 0.00740915$ 0.00740915 $ 0.00740915 Hoogste prijs ooit $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 Laagste prijs $ 0.00679806$ 0.00679806 $ 0.00679806 Prijswijziging (1u) +0.00% Prijswijziging (1D) +5.08% Prijswijziging (7D) -14.37% Prijswijziging (7D) -14.37%

STAX Token (STAX) real-time prijs is $0.00727916. De afgelopen 24 uur werd er STAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00690566 en een hoogtepunt van $ 0.00740915, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STAX hoogste prijs aller tijden is $ 0.0199077, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00679806 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STAX met +0.00% veranderd in het afgelopen uur, +5.08% in de afgelopen 24 uur en -14.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

STAX Token (STAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van STAX Token is $ 7.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STAX is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.28M.