Station This (MS2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Station This (MS2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Station This (MS2) Informatie The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology. Officiële website: https://www.miladystation2.net/ Koop nu MS2!

Station This (MS2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Station This (MS2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 132.35K $ 132.35K $ 132.35K Totale voorraad: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M Circulerende voorraad: $ 953.58M $ 953.58M $ 953.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 137.36K $ 137.36K $ 137.36K Hoogste ooit: $ 0.00287702 $ 0.00287702 $ 0.00287702 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013807 $ 0.00013807 $ 0.00013807 Meer informatie over Station This (MS2) prijs

Station This (MS2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Station This (MS2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MS2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MS2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MS2 begrijpt, kun je de live prijs van MS2 token verkennen!

Prijsvoorspelling van MS2 Wil je weten waar je MS2 naartoe gaat? Onze MS2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MS2 token!

