StarShip (STARSHIP) Informatie StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip's next-generation business model is the future of global business. Officiële website: https://deploystarship.com/

StarShip (STARSHIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StarShip (STARSHIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 613.05K $ 613.05K $ 613.05K Totale voorraad: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Circulerende voorraad: $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 652.11K $ 652.11K $ 652.11K Hoogste ooit: $ 6.11 $ 6.11 $ 6.11 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.03260539 $ 0.03260539 $ 0.03260539 Meer informatie over StarShip (STARSHIP) prijs

StarShip (STARSHIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StarShip (STARSHIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STARSHIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STARSHIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STARSHIP begrijpt, kun je de live prijs van STARSHIP token verkennen!

