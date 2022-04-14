Stargate (STARGATE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stargate (STARGATE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stargate (STARGATE) Informatie The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president. The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president. Officiële website: https://pump.fun/coin/FsTc9VgMQoHAc5o8DdeAFv1RphgNjb4kZTxx8JQSpump Koop nu STARGATE!

Stargate (STARGATE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stargate (STARGATE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 100.51K $ 100.51K $ 100.51K Totale voorraad: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Circulerende voorraad: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 100.51K $ 100.51K $ 100.51K Hoogste ooit: $ 0.00990877 $ 0.00990877 $ 0.00990877 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010058 $ 0.00010058 $ 0.00010058 Meer informatie over Stargate (STARGATE) prijs

Stargate (STARGATE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stargate (STARGATE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STARGATE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STARGATE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STARGATE begrijpt, kun je de live prijs van STARGATE token verkennen!

Prijsvoorspelling van STARGATE Wil je weten waar je STARGATE naartoe gaat? Onze STARGATE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STARGATE token!

