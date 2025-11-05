Stargate Bridged WETH (WETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,122.27 $ 3,122.27 $ 3,122.27 24u laag $ 3,571.82 $ 3,571.82 $ 3,571.82 24u hoog 24u laag $ 3,122.27$ 3,122.27 $ 3,122.27 24u hoog $ 3,571.82$ 3,571.82 $ 3,571.82 Hoogste prijs ooit $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 Laagste prijs $ 3,122.27$ 3,122.27 $ 3,122.27 Prijswijziging (1u) +0.41% Prijswijziging (1D) -4.26% Prijswijziging (7D) -16.29% Prijswijziging (7D) -16.29%

Stargate Bridged WETH (WETH) real-time prijs is $3,356.03. De afgelopen 24 uur werd er WETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,122.27 en een hoogtepunt van $ 3,571.82, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WETH hoogste prijs aller tijden is $ 4,751.86, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,122.27 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WETH met +0.41% veranderd in het afgelopen uur, -4.26% in de afgelopen 24 uur en -16.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stargate Bridged WETH (WETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 98.10M$ 98.10M $ 98.10M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 98.40M$ 98.40M $ 98.40M Circulerende voorraad 29.24K 29.24K 29.24K Totale voorraad 29,325.94263815463 29,325.94263815463 29,325.94263815463

De huidige marktkapitalisatie van Stargate Bridged WETH is $ 98.10M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WETH is 29.24K, met een totale voorraad van 29325.94263815463. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 98.40M.