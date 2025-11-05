Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.994521 $ 0.994521 $ 0.994521 24u laag $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24u hoog 24u laag $ 0.994521$ 0.994521 $ 0.994521 24u hoog $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Hoogste prijs ooit $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Laagste prijs $ 0.93476$ 0.93476 $ 0.93476 Prijswijziging (1u) +0.16% Prijswijziging (1D) +0.24% Prijswijziging (7D) -0.00% Prijswijziging (7D) -0.00%

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) real-time prijs is $1.001. De afgelopen 24 uur werd er USDT0 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.994521 en een hoogtepunt van $ 1.011, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDT0 hoogste prijs aller tijden is $ 1.013, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.93476 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDT0 met +0.16% veranderd in het afgelopen uur, +0.24% in de afgelopen 24 uur en -0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Circulerende voorraad 3.04M 3.04M 3.04M Totale voorraad 3,035,324.567717 3,035,324.567717 3,035,324.567717

De huidige marktkapitalisatie van Stargate Bridged USDT0 is $ 3.04M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDT0 is 3.04M, met een totale voorraad van 3035324.567717. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.04M.