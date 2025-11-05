Stargate Bridged USDC (USDC.E) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.993281 24u hoog $ 1.006 Hoogste prijs ooit $ 1.011 Laagste prijs $ 0.989603 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -0.12% Prijswijziging (7D) -0.09%

Stargate Bridged USDC (USDC.E) real-time prijs is $0.999013. De afgelopen 24 uur werd er USDC.E verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.993281 en een hoogtepunt van $ 1.006, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDC.E hoogste prijs aller tijden is $ 1.011, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.989603 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDC.E met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.12% in de afgelopen 24 uur en -0.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 87.01M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 87.10M Circulerende voorraad 87.10M Totale voorraad 87,193,296.590856

De huidige marktkapitalisatie van Stargate Bridged USDC is $ 87.01M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDC.E is 87.10M, met een totale voorraad van 87193296.590856. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 87.10M.