BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Stargate Bridged USDC prijs vandaag is 0.999013 USD. Volg realtime USDC.E naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDC.E prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Stargate Bridged USDC prijs vandaag is 0.999013 USD. Volg realtime USDC.E naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDC.E prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over USDC.E

USDC.E Prijsinformatie

Wat is USDC.E

USDC.E officiële website

USDC.E tokenomie

USDC.E Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Stargate Bridged USDC logo

Stargate Bridged USDC Prijs (USDC.E)

Niet genoteerd

1 USDC.E naar USD live prijs:

$0.998963
$0.998963$0.998963
-0.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Stargate Bridged USDC (USDC.E) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:55:12 (UTC+8)

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.993281
$ 0.993281$ 0.993281
24u laag
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24u hoog

$ 0.993281
$ 0.993281$ 0.993281

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.989603
$ 0.989603$ 0.989603

+0.01%

-0.12%

-0.09%

-0.09%

Stargate Bridged USDC (USDC.E) real-time prijs is $0.999013. De afgelopen 24 uur werd er USDC.E verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.993281 en een hoogtepunt van $ 1.006, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDC.E hoogste prijs aller tijden is $ 1.011, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.989603 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDC.E met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.12% in de afgelopen 24 uur en -0.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Marktinformatie

$ 87.01M
$ 87.01M$ 87.01M

--
----

$ 87.10M
$ 87.10M$ 87.10M

87.10M
87.10M 87.10M

87,193,296.590856
87,193,296.590856 87,193,296.590856

De huidige marktkapitalisatie van Stargate Bridged USDC is $ 87.01M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDC.E is 87.10M, met een totale voorraad van 87193296.590856. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 87.10M.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Stargate Bridged USDC naar USD $ -0.0012376772273086.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Stargate Bridged USDC naar USD $ -0.0007211874.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Stargate Bridged USDC naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Stargate Bridged USDC naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0012376772273086-0.12%
30 dagen$ -0.0007211874-0.07%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Stargate Bridged USDC (USDC.E)?

Bridged USDC (Stargate) is a cryptocurrency that enables the transfer of USDC between different blockchain networks, allowing for interoperability and liquidity across different ecosystems. It works by creating a bridge between different blockchains, allowing users to transfer USDC between them, thereby increasing the usability and accessibility of the USDC stablecoin.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) hulpbron

Officiële website

Stargate Bridged USDC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Stargate Bridged USDC (USDC.E) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Stargate Bridged USDC (USDC.E) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Stargate Bridged USDC te bekijken.

Bekijk nu de Stargate Bridged USDC prijsvoorspelling !

USDC.E naar lokale valuta's

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Stargate Bridged USDC (USDC.E) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USDC.E token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Hoeveel is Stargate Bridged USDC (USDC.E) vandaag waard?
De live USDC.E prijs in USD is 0.999013 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USDC.E naar USD prijs?
De huidige prijs van USDC.E naar USD is $ 0.999013. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Stargate Bridged USDC?
De marktkapitalisatie van USDC.E is $ 87.01M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USDC.E?
De circulerende voorraad van USDC.E is 87.10M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USDC.E?
USDC.E bereikte een ATH-prijs van 1.011 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USDC.E?
USDC.E zag een ATL-prijs van 0.989603 USD.
Wat is het handelsvolume van USDC.E?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USDC.E is -- USD.
Zal USDC.E dit jaar hoger gaan?
USDC.E kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USDC.E prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:55:12 (UTC+8)

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,231.31
$103,231.31$103,231.31

+0.04%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,374.45
$3,374.45$3,374.45

-3.78%

Solana logo

Solana

SOL

$159.85
$159.85$159.85

-1.00%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1119
$1.1119$1.1119

+48.74%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,231.31
$103,231.31$103,231.31

+0.04%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,374.45
$3,374.45$3,374.45

-3.78%

Solana logo

Solana

SOL

$159.85
$159.85$159.85

-1.00%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2762
$2.2762$2.2762

-0.25%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16591
$0.16591$0.16591

+1.20%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04068
$0.04068$0.04068

+62.72%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01305
$0.01305$0.01305

+74.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00355
$0.00355$0.00355

-45.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2353
$0.2353$0.2353

+370.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06000
$0.06000$0.06000

+291.13%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046683
$0.0000000046683$0.0000000046683

+233.40%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2133
$0.2133$0.2133

+225.64%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008964
$0.000008964$0.000008964

+134.84%