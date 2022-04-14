STARBRO (STARBRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in STARBRO (STARBRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

STARBRO (STARBRO) Informatie StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger. Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement. Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars? StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger. Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement. Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars? Officiële website: https://www.starbrocoin.com/ Koop nu STARBRO!

STARBRO (STARBRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor STARBRO (STARBRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.69K $ 9.69K $ 9.69K Totale voorraad: $ 963.81M $ 963.81M $ 963.81M Circulerende voorraad: $ 963.81M $ 963.81M $ 963.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.69K $ 9.69K $ 9.69K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over STARBRO (STARBRO) prijs

STARBRO (STARBRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van STARBRO (STARBRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STARBRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STARBRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STARBRO begrijpt, kun je de live prijs van STARBRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van STARBRO Wil je weten waar je STARBRO naartoe gaat? Onze STARBRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STARBRO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!