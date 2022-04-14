StandX DUSD (DUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in StandX DUSD (DUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

StandX DUSD (DUSD) Informatie StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX's first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration. Officiële website: https://standx.com/ Whitepaper: https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview

StandX DUSD (DUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StandX DUSD (DUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 73.96M $ 73.96M $ 73.96M Totale voorraad: $ 73.95M $ 73.95M $ 73.95M Circulerende voorraad: $ 73.95M $ 73.95M $ 73.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.96M $ 73.96M $ 73.96M Hoogste ooit: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Laagste ooit: $ 0.975398 $ 0.975398 $ 0.975398 Huidige prijs: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Meer informatie over StandX DUSD (DUSD) prijs

StandX DUSD (DUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StandX DUSD (DUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DUSD begrijpt, kun je de live prijs van DUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van DUSD Wil je weten waar je DUSD naartoe gaat? Onze DUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DUSD token!

