Standard Trust Assurance Community (STACO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Laagste prijs $ 0.01060324$ 0.01060324 $ 0.01060324 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Standard Trust Assurance Community (STACO) real-time prijs is $0.01110277. De afgelopen 24 uur werd er STACO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STACO hoogste prijs aller tijden is $ 1.011, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01060324 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STACO met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Standard Trust Assurance Community is $ 1.11M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STACO is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.11M.