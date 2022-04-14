Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stakingverse Staked LYX (SLYX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Informatie Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Officiële website: https://stakingverse.io

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stakingverse Staked LYX (SLYX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 320.57K $ 320.57K $ 320.57K Totale voorraad: $ 330.27K $ 330.27K $ 330.27K Circulerende voorraad: $ 330.27K $ 330.27K $ 330.27K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 320.57K $ 320.57K $ 320.57K Hoogste ooit: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Laagste ooit: $ 0.601962 $ 0.601962 $ 0.601962 Huidige prijs: $ 0.97061 $ 0.97061 $ 0.97061 Meer informatie over Stakingverse Staked LYX (SLYX) prijs

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stakingverse Staked LYX (SLYX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SLYX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SLYX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SLYX begrijpt, kun je de live prijs van SLYX token verkennen!

