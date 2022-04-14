StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Informatie StakeStone's Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain's ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone's liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain's Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain. Officiële website: https://app.stakestone.io/u/vault/detail/bera

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.19M $ 16.19M $ 16.19M Totale voorraad: $ 3.88K $ 3.88K $ 3.88K Circulerende voorraad: $ 3.88K $ 3.88K $ 3.88K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.19M $ 16.19M $ 16.19M Hoogste ooit: $ 4,941.52 $ 4,941.52 $ 4,941.52 Laagste ooit: $ 974.17 $ 974.17 $ 974.17 Huidige prijs: $ 4,173.79 $ 4,173.79 $ 4,173.79 Meer informatie over StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) prijs

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BERASTONE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BERASTONE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BERASTONE begrijpt, kun je de live prijs van BERASTONE token verkennen!

Prijsvoorspelling van BERASTONE Wil je weten waar je BERASTONE naartoe gaat? Onze BERASTONE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

