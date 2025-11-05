Staked UTY (YUTY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 24u laag $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24u hoog 24u laag $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 24u hoog $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Hoogste prijs ooit $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Laagste prijs $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.01% Prijswijziging (7D) +0.10% Prijswijziging (7D) +0.10%

Staked UTY (YUTY) real-time prijs is $1.033. De afgelopen 24 uur werd er YUTY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.033 en een hoogtepunt van $ 1.034, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YUTY hoogste prijs aller tijden is $ 1.038, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.005 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YUTY met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en +0.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Staked UTY (YUTY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 20.10M$ 20.10M $ 20.10M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 20.10M$ 20.10M $ 20.10M Circulerende voorraad 19.45M 19.45M 19.45M Totale voorraad 19,452,878.8077529 19,452,878.8077529 19,452,878.8077529

De huidige marktkapitalisatie van Staked UTY is $ 20.10M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YUTY is 19.45M, met een totale voorraad van 19452878.8077529. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.10M.