De live Staked USDai prijs vandaag is 1.046 USD. Volg realtime SUSDAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SUSDAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Staked USDai prijs vandaag is 1.046 USD. Volg realtime SUSDAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SUSDAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SUSDAI

SUSDAI Prijsinformatie

Wat is SUSDAI

SUSDAI officiële website

SUSDAI tokenomie

SUSDAI Prijsvoorspelling

Staked USDai logo

Staked USDai Prijs (SUSDAI)

Niet genoteerd

1 SUSDAI naar USD live prijs:

$1.046
+0.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Staked USDai (SUSDAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:54:50 (UTC+8)

Staked USDai (SUSDAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.036
24u laag
$ 1.056
24u hoog

$ 1.036
$ 1.056
$ 1.19
$ 0.796061
-0.02%

+0.15%

-0.71%

-0.71%

Staked USDai (SUSDAI) real-time prijs is $1.046. De afgelopen 24 uur werd er SUSDAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.036 en een hoogtepunt van $ 1.056, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUSDAI hoogste prijs aller tijden is $ 1.19, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.796061 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUSDAI met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, +0.15% in de afgelopen 24 uur en -0.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Staked USDai (SUSDAI) Marktinformatie

$ 147.78M
--
$ 147.62M
141.12M
140,971,364.7693879
De huidige marktkapitalisatie van Staked USDai is $ 147.78M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUSDAI is 141.12M, met een totale voorraad van 140971364.7693879. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 147.62M.

Staked USDai (SUSDAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Staked USDai naar USD $ +0.00153018.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Staked USDai naar USD $ -0.0348761504.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Staked USDai naar USD $ +0.0127359914.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Staked USDai naar USD $ +0.0100725659300335.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00153018+0.15%
30 dagen$ -0.0348761504-3.33%
60 dagen$ +0.0127359914+1.22%
90 dagen$ +0.0100725659300335+0.97%

Wat is Staked USDai (SUSDAI)?

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Staked USDai (SUSDAI) hulpbron

Officiële website

Staked USDai Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Staked USDai (SUSDAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Staked USDai (SUSDAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Staked USDai te bekijken.

Bekijk nu de Staked USDai prijsvoorspelling !

SUSDAI naar lokale valuta's

Staked USDai (SUSDAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Staked USDai (SUSDAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SUSDAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Staked USDai (SUSDAI)

Hoeveel is Staked USDai (SUSDAI) vandaag waard?
De live SUSDAI prijs in USD is 1.046 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SUSDAI naar USD prijs?
De huidige prijs van SUSDAI naar USD is $ 1.046. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Staked USDai?
De marktkapitalisatie van SUSDAI is $ 147.78M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SUSDAI?
De circulerende voorraad van SUSDAI is 141.12M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SUSDAI?
SUSDAI bereikte een ATH-prijs van 1.19 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SUSDAI?
SUSDAI zag een ATL-prijs van 0.796061 USD.
Wat is het handelsvolume van SUSDAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SUSDAI is -- USD.
Zal SUSDAI dit jaar hoger gaan?
SUSDAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SUSDAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Staked USDai (SUSDAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

