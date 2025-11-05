Staked USDai (SUSDAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24u laag $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 24u hoog 24u laag $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 24u hoog $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 Hoogste prijs ooit $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Laagste prijs $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) +0.15% Prijswijziging (7D) -0.71% Prijswijziging (7D) -0.71%

Staked USDai (SUSDAI) real-time prijs is $1.046. De afgelopen 24 uur werd er SUSDAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.036 en een hoogtepunt van $ 1.056, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUSDAI hoogste prijs aller tijden is $ 1.19, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.796061 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUSDAI met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, +0.15% in de afgelopen 24 uur en -0.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Staked USDai (SUSDAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 147.78M$ 147.78M $ 147.78M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 147.62M$ 147.62M $ 147.62M Circulerende voorraad 141.12M 141.12M 141.12M Totale voorraad 140,971,364.7693879 140,971,364.7693879 140,971,364.7693879

De huidige marktkapitalisatie van Staked USDai is $ 147.78M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUSDAI is 141.12M, met een totale voorraad van 140971364.7693879. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 147.62M.