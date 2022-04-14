Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Staked Level USD (SLVLUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Staked Level USD (SLVLUSD) Informatie Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Officiële website: https://level.money/

Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Staked Level USD (SLVLUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.96M $ 21.96M $ 21.96M Totale voorraad: $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M Circulerende voorraad: $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.96M $ 21.96M $ 21.96M Hoogste ooit: $ 1.095 $ 1.095 $ 1.095 Laagste ooit: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Huidige prijs: $ 1.093 $ 1.093 $ 1.093 Meer informatie over Staked Level USD (SLVLUSD) prijs

Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Staked Level USD (SLVLUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SLVLUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SLVLUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SLVLUSD begrijpt, kun je de live prijs van SLVLUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SLVLUSD Wil je weten waar je SLVLUSD naartoe gaat? Onze SLVLUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SLVLUSD token!

