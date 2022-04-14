Staked FRAX (SFRAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Staked FRAX (SFRAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Staked FRAX (SFRAX) Informatie Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Officiële website: https://app.frax.finance/sfrax/stake

Staked FRAX (SFRAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Staked FRAX (SFRAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.56M $ 67.56M $ 67.56M Totale voorraad: $ 61.13M $ 61.13M $ 61.13M Circulerende voorraad: $ 61.13M $ 61.13M $ 61.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 67.56M $ 67.56M $ 67.56M Hoogste ooit: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Laagste ooit: $ 0.858184 $ 0.858184 $ 0.858184 Huidige prijs: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Meer informatie over Staked FRAX (SFRAX) prijs

Staked FRAX (SFRAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Staked FRAX (SFRAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFRAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFRAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFRAX begrijpt, kun je de live prijs van SFRAX token verkennen!

Prijsvoorspelling van SFRAX Wil je weten waar je SFRAX naartoe gaat? Onze SFRAX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SFRAX token!

