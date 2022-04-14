Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Staked Frax USD (SFRXUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Staked Frax USD (SFRXUSD) Informatie Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD's APY is the most competitive yield onchain. Officiële website: https://frax.com

Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Staked Frax USD (SFRXUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.07M $ 43.07M $ 43.07M Totale voorraad: $ 37.15M $ 37.15M $ 37.15M Circulerende voorraad: $ 37.15M $ 37.15M $ 37.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.07M $ 43.07M $ 43.07M Hoogste ooit: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Laagste ooit: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Huidige prijs: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Meer informatie over Staked Frax USD (SFRXUSD) prijs

Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Staked Frax USD (SFRXUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFRXUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFRXUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFRXUSD begrijpt, kun je de live prijs van SFRXUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SFRXUSD Wil je weten waar je SFRXUSD naartoe gaat? Onze SFRXUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SFRXUSD token!

