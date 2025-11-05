Staked BITZ (SBITZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 34.29 Laagste prijs $ 0.777131 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00%

Staked BITZ (SBITZ) real-time prijs is $0.81633. De afgelopen 24 uur werd er SBITZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SBITZ hoogste prijs aller tijden is $ 34.29, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.777131 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SBITZ met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Staked BITZ (SBITZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 43.38K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 34.04K Circulerende voorraad 41.69K Totale voorraad 41,694.59681863483

De huidige marktkapitalisatie van Staked BITZ is $ 43.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SBITZ is 41.69K, met een totale voorraad van 41694.59681863483. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 34.04K.