De live Staked BITZ prijs vandaag is 0.81633 USD. Volg realtime SBITZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SBITZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SBITZ

SBITZ Prijsinformatie

Wat is SBITZ

SBITZ officiële website

SBITZ tokenomie

SBITZ Prijsvoorspelling

Staked BITZ Prijs (SBITZ)

1 SBITZ naar USD live prijs:

$0.81633
$0.81633$0.81633
0.00%1D
Staked BITZ (SBITZ) live prijsgrafiek
Staked BITZ (SBITZ) Prijsinformatie (USD)

Staked BITZ (SBITZ) real-time prijs is $0.81633. De afgelopen 24 uur werd er SBITZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SBITZ hoogste prijs aller tijden is $ 34.29, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.777131 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SBITZ met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van Staked BITZ is $ 43.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SBITZ is 41.69K, met een totale voorraad van 41694.59681863483. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 34.04K.

Staked BITZ (SBITZ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Staked BITZ naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Staked BITZ naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Staked BITZ naar USD $ -0.3104530745.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Staked BITZ naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0.00000000000.00%
60 dagen$ -0.3104530745-38.03%
90 dagen$ 0--

Wat is Staked BITZ (SBITZ)?

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Staked BITZ Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Staked BITZ (SBITZ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Staked BITZ (SBITZ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Staked BITZ te bekijken.

Bekijk nu de Staked BITZ prijsvoorspelling !

Staked BITZ (SBITZ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Staked BITZ (SBITZ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SBITZ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Staked BITZ (SBITZ)

Hoeveel is Staked BITZ (SBITZ) vandaag waard?
De live SBITZ prijs in USD is 0.81633 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SBITZ naar USD prijs?
De huidige prijs van SBITZ naar USD is $ 0.81633. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Staked BITZ?
De marktkapitalisatie van SBITZ is $ 43.38K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SBITZ?
De circulerende voorraad van SBITZ is 41.69K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SBITZ?
SBITZ bereikte een ATH-prijs van 34.29 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SBITZ?
SBITZ zag een ATL-prijs van 0.777131 USD.
Wat is het handelsvolume van SBITZ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SBITZ is -- USD.
Zal SBITZ dit jaar hoger gaan?
SBITZ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SBITZ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
