Staked Aria Premier Launch (STAPL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.946793 $ 0.946793 $ 0.946793 24u laag $ 0.959634 $ 0.959634 $ 0.959634 24u hoog 24u laag $ 0.946793$ 0.946793 $ 0.946793 24u hoog $ 0.959634$ 0.959634 $ 0.959634 Hoogste prijs ooit $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Laagste prijs $ 0.871702$ 0.871702 $ 0.871702 Prijswijziging (1u) -0.06% Prijswijziging (1D) +0.05% Prijswijziging (7D) -3.24% Prijswijziging (7D) -3.24%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) real-time prijs is $0.950627. De afgelopen 24 uur werd er STAPL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.946793 en een hoogtepunt van $ 0.959634, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STAPL hoogste prijs aller tijden is $ 1.042, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.871702 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STAPL met -0.06% veranderd in het afgelopen uur, +0.05% in de afgelopen 24 uur en -3.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.02M$ 8.02M $ 8.02M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.02M$ 8.02M $ 8.02M Circulerende voorraad 8.44M 8.44M 8.44M Totale voorraad 8,440,259.934756486 8,440,259.934756486 8,440,259.934756486

De huidige marktkapitalisatie van Staked Aria Premier Launch is $ 8.02M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STAPL is 8.44M, met een totale voorraad van 8440259.934756486. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.02M.