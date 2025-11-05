BeursDEX+
De live Staked Aria Premier Launch prijs vandaag is 0.950627 USD. Volg realtime STAPL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STAPL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over STAPL

STAPL Prijsinformatie

Wat is STAPL

STAPL officiële website

STAPL tokenomie

STAPL Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Staked Aria Premier Launch logo

Staked Aria Premier Launch Prijs (STAPL)

Niet genoteerd

1 STAPL naar USD live prijs:

$0.950534
$0.950534$0.950534
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Staked Aria Premier Launch (STAPL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:54:28 (UTC+8)

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.946793
$ 0.946793$ 0.946793
24u laag
$ 0.959634
$ 0.959634$ 0.959634
24u hoog

$ 0.946793
$ 0.946793$ 0.946793

$ 0.959634
$ 0.959634$ 0.959634

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.871702
$ 0.871702$ 0.871702

-0.06%

+0.05%

-3.24%

-3.24%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) real-time prijs is $0.950627. De afgelopen 24 uur werd er STAPL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.946793 en een hoogtepunt van $ 0.959634, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STAPL hoogste prijs aller tijden is $ 1.042, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.871702 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STAPL met -0.06% veranderd in het afgelopen uur, +0.05% in de afgelopen 24 uur en -3.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Marktinformatie

$ 8.02M
$ 8.02M$ 8.02M

--
----

$ 8.02M
$ 8.02M$ 8.02M

8.44M
8.44M 8.44M

8,440,259.934756486
8,440,259.934756486 8,440,259.934756486

De huidige marktkapitalisatie van Staked Aria Premier Launch is $ 8.02M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STAPL is 8.44M, met een totale voorraad van 8440259.934756486. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.02M.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Staked Aria Premier Launch naar USD $ +0.00048265.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Staked Aria Premier Launch naar USD $ +0.0087752378.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Staked Aria Premier Launch naar USD $ +0.0043260182.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Staked Aria Premier Launch naar USD $ +0.0043597281209474.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00048265+0.05%
30 dagen$ +0.0087752378+0.92%
60 dagen$ +0.0043260182+0.46%
90 dagen$ +0.0043597281209474+0.46%

Wat is Staked Aria Premier Launch (STAPL)?

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) hulpbron

Officiële website

Staked Aria Premier Launch Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Staked Aria Premier Launch (STAPL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Staked Aria Premier Launch (STAPL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Staked Aria Premier Launch te bekijken.

Bekijk nu de Staked Aria Premier Launch prijsvoorspelling !

STAPL naar lokale valuta's

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Staked Aria Premier Launch (STAPL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van STAPL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Hoeveel is Staked Aria Premier Launch (STAPL) vandaag waard?
De live STAPL prijs in USD is 0.950627 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige STAPL naar USD prijs?
De huidige prijs van STAPL naar USD is $ 0.950627. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Staked Aria Premier Launch?
De marktkapitalisatie van STAPL is $ 8.02M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van STAPL?
De circulerende voorraad van STAPL is 8.44M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van STAPL?
STAPL bereikte een ATH-prijs van 1.042 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van STAPL?
STAPL zag een ATL-prijs van 0.871702 USD.
Wat is het handelsvolume van STAPL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van STAPL is -- USD.
Zal STAPL dit jaar hoger gaan?
STAPL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de STAPL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:54:28 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

