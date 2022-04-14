Ontdek Stake DAO FXN (SDFXN) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale SDFXN tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens! Ontdek Stake DAO FXN (SDFXN) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale SDFXN tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens!

MEXC-beurs / Cryptoprijs / Stake DAO FXN (SDFXN) / Tokenomie / Stake DAO FXN (SDFXN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stake DAO FXN (SDFXN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD Stake DAO FXN (SDFXN) Informatie Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility Officiële website: https://www.stakedao.org/lockers/fxn Marktkapitalisatie: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Totale voorraad: $ 20.91K $ 20.91K $ 20.91K Circulerende voorraad: $ 20.91K $ 20.91K $ 20.91K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Hoogste ooit: $ 133.66 $ 133.66 $ 133.66 Laagste ooit: $ 18.85 $ 18.85 $ 18.85 Huidige prijs: $ 65.46 $ 65.46 $ 65.46 Meer informatie over Stake DAO FXN (SDFXN) prijs Stake DAO FXN (SDFXN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stake DAO FXN (SDFXN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SDFXN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SDFXN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SDFXN begrijpt, kun je de live prijs van SDFXN token verkennen! Prijsvoorspelling van SDFXN Wil je weten waar je SDFXN naartoe gaat? Onze SDFXN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. 