Stadium Coin (STADIUM) Informatie Welcome to the only stadium where the crowd never stops cheering and the charts never stop pumping. Stadium Coin isn't just another meme token — it's a full-blown sports arena of chaos, hype, and degeneracy. Whether you're here to watch Pepe score hat tricks or Doge do a backflip in a jersey, one thing's for sure: This is where memes become champions. No sidelines. No benchwarmers. Only full-send. Officiële website: https://stadiumcoin.fun/

Stadium Coin (STADIUM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stadium Coin (STADIUM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.88K $ 8.88K $ 8.88K Totale voorraad: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Circulerende voorraad: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.88K $ 8.88K $ 8.88K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Stadium Coin (STADIUM) prijs

Stadium Coin (STADIUM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stadium Coin (STADIUM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STADIUM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STADIUM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STADIUM begrijpt, kun je de live prijs van STADIUM token verkennen!

Prijsvoorspelling van STADIUM Wil je weten waar je STADIUM naartoe gaat? Onze STADIUM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STADIUM token!

