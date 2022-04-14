Stader ETHx (ETHX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stader ETHx (ETHX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What's next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Officiële website: https://staderlabs.com/ Whitepaper: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf

Stader ETHx (ETHX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stader ETHx (ETHX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 642.97M $ 642.97M $ 642.97M Totale voorraad: $ 143.47K $ 143.47K $ 143.47K Circulerende voorraad: $ 143.47K $ 143.47K $ 143.47K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 642.97M $ 642.97M $ 642.97M Hoogste ooit: $ 5,253.42 $ 5,253.42 $ 5,253.42 Laagste ooit: $ 1,474.49 $ 1,474.49 $ 1,474.49 Huidige prijs: $ 4,480.29 $ 4,480.29 $ 4,480.29 Meer informatie over Stader ETHx (ETHX) prijs

Stader ETHx (ETHX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stader ETHx (ETHX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETHX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETHX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETHX begrijpt, kun je de live prijs van ETHX token verkennen!

Prijsvoorspelling van ETHX Wil je weten waar je ETHX naartoe gaat? Onze ETHX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ETHX token!

