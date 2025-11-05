Stacy Staked XTZ (STXTZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.520133 24u hoog $ 0.563703 Hoogste prijs ooit $ 1.06 Laagste prijs $ 0.464512 Prijswijziging (1u) +0.54% Prijswijziging (1D) +0.95% Prijswijziging (7D) -12.84%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) real-time prijs is $0.55421. De afgelopen 24 uur werd er STXTZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.520133 en een hoogtepunt van $ 0.563703, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STXTZ hoogste prijs aller tijden is $ 1.06, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.464512 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STXTZ met +0.54% veranderd in het afgelopen uur, +0.95% in de afgelopen 24 uur en -12.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.96M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.96M Circulerende voorraad 8.96M Totale voorraad 8,956,486.145351

De huidige marktkapitalisatie van Stacy Staked XTZ is $ 4.96M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STXTZ is 8.96M, met een totale voorraad van 8956486.145351. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.96M.