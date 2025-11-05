BeursDEX+
De live Stacy Staked XTZ prijs vandaag is 0.55421 USD. Volg realtime STXTZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STXTZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Stacy Staked XTZ Prijs (STXTZ)

1 STXTZ naar USD live prijs:

$0.55421
$0.55421
+0.90%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
Stacy Staked XTZ (STXTZ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:54:20 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.520133
$ 0.520133$ 0.520133
24u laag
$ 0.563703
$ 0.563703$ 0.563703
24u hoog

$ 0.520133
$ 0.520133$ 0.520133

$ 0.563703
$ 0.563703$ 0.563703

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512$ 0.464512

+0.54%

+0.95%

-12.84%

-12.84%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) real-time prijs is $0.55421. De afgelopen 24 uur werd er STXTZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.520133 en een hoogtepunt van $ 0.563703, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STXTZ hoogste prijs aller tijden is $ 1.06, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.464512 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STXTZ met +0.54% veranderd in het afgelopen uur, +0.95% in de afgelopen 24 uur en -12.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Marktinformatie

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

--
----

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

8.96M
8.96M 8.96M

8,956,486.145351
8,956,486.145351 8,956,486.145351

De huidige marktkapitalisatie van Stacy Staked XTZ is $ 4.96M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STXTZ is 8.96M, met een totale voorraad van 8956486.145351. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.96M.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Stacy Staked XTZ naar USD $ +0.00520162.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Stacy Staked XTZ naar USD $ -0.1378008803.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Stacy Staked XTZ naar USD $ -0.1983794140.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Stacy Staked XTZ naar USD $ -0.265218716045542.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00520162+0.95%
30 dagen$ -0.1378008803-24.86%
60 dagen$ -0.1983794140-35.79%
90 dagen$ -0.265218716045542-32.36%

Wat is Stacy Staked XTZ (STXTZ)?

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) hulpbron

Officiële website

Stacy Staked XTZ Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Stacy Staked XTZ (STXTZ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Stacy Staked XTZ (STXTZ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Stacy Staked XTZ te bekijken.

Bekijk nu de Stacy Staked XTZ prijsvoorspelling !

STXTZ naar lokale valuta's

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Stacy Staked XTZ (STXTZ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van STXTZ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Hoeveel is Stacy Staked XTZ (STXTZ) vandaag waard?
De live STXTZ prijs in USD is 0.55421 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige STXTZ naar USD prijs?
De huidige prijs van STXTZ naar USD is $ 0.55421. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Stacy Staked XTZ?
De marktkapitalisatie van STXTZ is $ 4.96M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van STXTZ?
De circulerende voorraad van STXTZ is 8.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van STXTZ?
STXTZ bereikte een ATH-prijs van 1.06 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van STXTZ?
STXTZ zag een ATL-prijs van 0.464512 USD.
Wat is het handelsvolume van STXTZ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van STXTZ is -- USD.
Zal STXTZ dit jaar hoger gaan?
STXTZ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de STXTZ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:54:20 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

