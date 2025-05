Wat is StackOS (SFX)?

StackOS is an open protocol that allows individuals to collectively offer a decentralized cloud where you can deploy any full-stack application, decentralized app, blockchain privatenets and mainnet nodes.

