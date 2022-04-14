Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stables Labs Staked USDX (SUSDX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Officiële website: http://stableslabs.com Whitepaper: https://docs.usdx.money/

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stables Labs Staked USDX (SUSDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 258.37M $ 258.37M $ 258.37M Totale voorraad: $ 233.74M $ 233.74M $ 233.74M Circulerende voorraad: $ 233.74M $ 233.74M $ 233.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 258.37M $ 258.37M $ 258.37M Hoogste ooit: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Laagste ooit: $ 0.980819 $ 0.980819 $ 0.980819 Huidige prijs: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Meer informatie over Stables Labs Staked USDX (SUSDX) prijs

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stables Labs Staked USDX (SUSDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUSDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUSDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUSDX begrijpt, kun je de live prijs van SUSDX token verkennen!

Prijsvoorspelling van SUSDX Wil je weten waar je SUSDX naartoe gaat? Onze SUSDX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUSDX token!

