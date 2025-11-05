Stable Coin (SBC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.999536 $ 0.999536 $ 0.999536 24u laag $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24u hoog 24u laag $ 0.999536$ 0.999536 $ 0.999536 24u hoog $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Hoogste prijs ooit $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Laagste prijs $ 0.997888$ 0.997888 $ 0.997888 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -0.00% Prijswijziging (7D) -0.01% Prijswijziging (7D) -0.01%

Stable Coin (SBC) real-time prijs is $0.999859. De afgelopen 24 uur werd er SBC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.999536 en een hoogtepunt van $ 1.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SBC hoogste prijs aller tijden is $ 1.005, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.997888 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SBC met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.00% in de afgelopen 24 uur en -0.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stable Coin (SBC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Circulerende voorraad 1.57M 1.57M 1.57M Totale voorraad 1,567,165.248857 1,567,165.248857 1,567,165.248857

De huidige marktkapitalisatie van Stable Coin is $ 1.57M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SBC is 1.57M, met een totale voorraad van 1567165.248857. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.57M.