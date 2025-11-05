BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Stable Coin prijs vandaag is 0.999859 USD. Volg realtime SBC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SBC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Stable Coin prijs vandaag is 0.999859 USD. Volg realtime SBC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SBC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SBC

SBC Prijsinformatie

Wat is SBC

SBC whitepaper

SBC officiële website

SBC tokenomie

SBC Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Stable Coin logo

Stable Coin Prijs (SBC)

Niet genoteerd

1 SBC naar USD live prijs:

$0.999859
$0.999859$0.999859
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Stable Coin (SBC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:54:13 (UTC+8)

Stable Coin (SBC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.999536
$ 0.999536$ 0.999536
24u laag
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24u hoog

$ 0.999536
$ 0.999536$ 0.999536

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.997888
$ 0.997888$ 0.997888

-0.00%

-0.00%

-0.01%

-0.01%

Stable Coin (SBC) real-time prijs is $0.999859. De afgelopen 24 uur werd er SBC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.999536 en een hoogtepunt van $ 1.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SBC hoogste prijs aller tijden is $ 1.005, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.997888 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SBC met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.00% in de afgelopen 24 uur en -0.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stable Coin (SBC) Marktinformatie

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

1.57M
1.57M 1.57M

1,567,165.248857
1,567,165.248857 1,567,165.248857

De huidige marktkapitalisatie van Stable Coin is $ 1.57M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SBC is 1.57M, met een totale voorraad van 1567165.248857. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.57M.

Stable Coin (SBC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Stable Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Stable Coin naar USD $ +0.0001684762.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Stable Coin naar USD $ +0.0003503505.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Stable Coin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.00%
30 dagen$ +0.0001684762+0.02%
60 dagen$ +0.0003503505+0.04%
90 dagen$ 0--

Wat is Stable Coin (SBC)?

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Stable Coin (SBC) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Stable Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Stable Coin (SBC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Stable Coin (SBC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Stable Coin te bekijken.

Bekijk nu de Stable Coin prijsvoorspelling !

SBC naar lokale valuta's

Stable Coin (SBC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Stable Coin (SBC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SBC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Stable Coin (SBC)

Hoeveel is Stable Coin (SBC) vandaag waard?
De live SBC prijs in USD is 0.999859 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SBC naar USD prijs?
De huidige prijs van SBC naar USD is $ 0.999859. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Stable Coin?
De marktkapitalisatie van SBC is $ 1.57M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SBC?
De circulerende voorraad van SBC is 1.57M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SBC?
SBC bereikte een ATH-prijs van 1.005 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SBC?
SBC zag een ATL-prijs van 0.997888 USD.
Wat is het handelsvolume van SBC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SBC is -- USD.
Zal SBC dit jaar hoger gaan?
SBC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SBC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:54:13 (UTC+8)

Stable Coin (SBC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,195.12
$103,195.12$103,195.12

+0.01%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,368.31
$3,368.31$3,368.31

-3.96%

Solana logo

Solana

SOL

$159.60
$159.60$159.60

-1.16%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1311
$1.1311$1.1311

+51.31%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,195.12
$103,195.12$103,195.12

+0.01%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,368.31
$3,368.31$3,368.31

-3.96%

Solana logo

Solana

SOL

$159.60
$159.60$159.60

-1.16%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2738
$2.2738$2.2738

-0.36%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16579
$0.16579$0.16579

+1.13%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04064
$0.04064$0.04064

+62.56%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01270
$0.01270$0.01270

+69.33%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00376
$0.00376$0.00376

-42.15%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09200
$0.09200$0.09200

+499.73%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2323
$0.2323$0.2323

+364.60%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046402
$0.0000000046402$0.0000000046402

+231.39%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2139
$0.2139$0.2139

+226.56%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008988
$0.000008988$0.000008988

+135.47%