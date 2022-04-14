SroomAI DAO (SHR0) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SroomAI DAO (SHR0), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SroomAI DAO (SHR0) Informatie Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture. Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture. Officiële website: https://suidaos.com Koop nu SHR0!

SroomAI DAO (SHR0) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SroomAI DAO (SHR0), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Totale voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Circulerende voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Hoogste ooit: $ 0.02437799 $ 0.02437799 $ 0.02437799 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0014265 $ 0.0014265 $ 0.0014265 Meer informatie over SroomAI DAO (SHR0) prijs

SroomAI DAO (SHR0) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SroomAI DAO (SHR0) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHR0 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHR0 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHR0 begrijpt, kun je de live prijs van SHR0 token verkennen!

