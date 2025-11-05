SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.30% Prijswijziging (1D) -14.38% Prijswijziging (7D) -49.51% Prijswijziging (7D) -49.51%

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SQUIGSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SQUIGSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00839806, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SQUIGSTR met +0.30% veranderd in het afgelopen uur, -14.38% in de afgelopen 24 uur en -49.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 550.88K$ 550.88K $ 550.88K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 550.88K$ 550.88K $ 550.88K Circulerende voorraad 946.87M 946.87M 946.87M Totale voorraad 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546

De huidige marktkapitalisatie van SquiggleStrategy is $ 550.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SQUIGSTR is 946.87M, met een totale voorraad van 946867832.5963546. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 550.88K.