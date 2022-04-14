Squid Game (SQUID) Tokenomie
Squid Game (SQUID) Informatie
Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain.
With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen.
The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show.
The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members.
Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.
Squid Game (SQUID) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Squid Game (SQUID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Squid Game (SQUID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Squid Game (SQUID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal SQUID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel SQUID tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van SQUID begrijpt, kun je de live prijs van SQUID token verkennen!
Prijsvoorspelling van SQUID
Wil je weten waar je SQUID naartoe gaat? Onze SQUID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.