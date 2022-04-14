SQRBIT (SQRB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SQRBIT (SQRB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SQRBIT (SQRB) Informatie SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT! Officiële website: https://www.sqrbit.com Whitepaper: https://sqrbit.com/whitepaper/ Koop nu SQRB!

SQRBIT (SQRB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SQRBIT (SQRB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 57.83K $ 57.83K $ 57.83K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 170.06K $ 170.06K $ 170.06K Hoogste ooit: $ 0.107605 $ 0.107605 $ 0.107605 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SQRBIT (SQRB) prijs

SQRBIT (SQRB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SQRBIT (SQRB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SQRB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SQRB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SQRB begrijpt, kun je de live prijs van SQRB token verkennen!

Prijsvoorspelling van SQRB Wil je weten waar je SQRB naartoe gaat? Onze SQRB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SQRB token!

