Spunk (SPUNK) Informatie Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana. Officiële website: https://spunk.lol

Spunk (SPUNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spunk (SPUNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.81K $ 2.81K $ 2.81K Totale voorraad: $ 983.01M $ 983.01M $ 983.01M Circulerende voorraad: $ 876.16M $ 876.16M $ 876.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.15K $ 3.15K $ 3.15K Hoogste ooit: $ 0.00433601 $ 0.00433601 $ 0.00433601 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Spunk (SPUNK) prijs

Spunk (SPUNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spunk (SPUNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPUNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPUNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPUNK begrijpt, kun je de live prijs van SPUNK token verkennen!

