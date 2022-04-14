SPUD (SPUD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SPUD (SPUD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SPUD (SPUD) Informatie Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight. Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight. Officiële website: https://spudonabstract.com/ Whitepaper: https://spudonabstract.com/ Koop nu SPUD!

SPUD (SPUD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SPUD (SPUD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 295.71K $ 295.71K $ 295.71K Totale voorraad: $ 914.78M $ 914.78M $ 914.78M Circulerende voorraad: $ 914.78M $ 914.78M $ 914.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 295.71K $ 295.71K $ 295.71K Hoogste ooit: $ 0.00101743 $ 0.00101743 $ 0.00101743 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00032413 $ 0.00032413 $ 0.00032413 Meer informatie over SPUD (SPUD) prijs

SPUD (SPUD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SPUD (SPUD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPUD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPUD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPUD begrijpt, kun je de live prijs van SPUD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SPUD Wil je weten waar je SPUD naartoe gaat? Onze SPUD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPUD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!