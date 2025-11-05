SprotoStrategy (SPRSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00029413 Laagste prijs $ 0.00001251 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -7.65%

SprotoStrategy (SPRSTR) real-time prijs is $0.00001263. De afgelopen 24 uur werd er SPRSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPRSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00029413, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001251 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPRSTR met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -7.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SprotoStrategy (SPRSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.63K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.63K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SprotoStrategy is $ 12.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPRSTR is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.63K.