Spring Staked SUI (SSUI) Informatie SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard. Officiële website: https://springsui.com/

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spring Staked SUI (SSUI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.66M $ 28.66M $ 28.66M Totale voorraad: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Circulerende voorraad: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.66M $ 28.66M $ 28.66M Hoogste ooit: $ 18.79 $ 18.79 $ 18.79 Laagste ooit: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Huidige prijs: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Meer informatie over Spring Staked SUI (SSUI) prijs

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spring Staked SUI (SSUI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SSUI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SSUI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SSUI begrijpt, kun je de live prijs van SSUI token verkennen!

