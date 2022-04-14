Sport Bettor AI (ZEBRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sport Bettor AI (ZEBRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sport Bettor AI (ZEBRO) Informatie Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/4065

Sport Bettor AI (ZEBRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sport Bettor AI (ZEBRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 105.79K $ 105.79K $ 105.79K Totale voorraad: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Circulerende voorraad: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 105.79K $ 105.79K $ 105.79K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010587 $ 0.00010587 $ 0.00010587 Meer informatie over Sport Bettor AI (ZEBRO) prijs

Sport Bettor AI (ZEBRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sport Bettor AI (ZEBRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZEBRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZEBRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZEBRO begrijpt, kun je de live prijs van ZEBRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZEBRO Wil je weten waar je ZEBRO naartoe gaat? Onze ZEBRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZEBRO token!

