Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog
Hoogste prijs ooit $ 0.00198963
Laagste prijs $ 0
Prijswijziging (1u) +1.67%
Prijswijziging (1D) -9.60%
Prijswijziging (7D) -44.09%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SPLOOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPLOOT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00198963, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPLOOT met +1.67% veranderd in het afgelopen uur, -9.60% in de afgelopen 24 uur en -44.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 309.28K
Volume (24u) --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 309.28K
Circulerende voorraad 997.25M
Totale voorraad 997,247,740.9496186

De huidige marktkapitalisatie van Sploots by Virtuals is $ 309.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPLOOT is 997.25M, met een totale voorraad van 997247740.9496186. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 309.28K.