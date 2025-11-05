Sploots by Virtuals Prijs (SPLOOT)
+1.67%
-9.60%
-44.09%
-44.09%
Sploots by Virtuals (SPLOOT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SPLOOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPLOOT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00198963, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPLOOT met +1.67% veranderd in het afgelopen uur, -9.60% in de afgelopen 24 uur en -44.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Sploots by Virtuals is $ 309.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPLOOT is 997.25M, met een totale voorraad van 997247740.9496186. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 309.28K.
Vandaag is de prijswijziging van Sploots by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Sploots by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Sploots by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Sploots by Virtuals naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-9.60%
|30 dagen
|$ 0
|-68.78%
|60 dagen
|$ 0
|--
|90 dagen
|$ 0
|--
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
