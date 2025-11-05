BeursDEX+
De live Sploots by Virtuals prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SPLOOT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPLOOT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SPLOOT

SPLOOT Prijsinformatie

Wat is SPLOOT

SPLOOT officiële website

SPLOOT tokenomie

SPLOOT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Sploots by Virtuals logo

Sploots by Virtuals Prijs (SPLOOT)

Niet genoteerd

1 SPLOOT naar USD live prijs:

$0.00030998
$0.00030998
-9.60%1D
mexc
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:53:35 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00198963
$ 0.00198963

$ 0
$ 0

+1.67%

-9.60%

-44.09%

-44.09%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SPLOOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPLOOT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00198963, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPLOOT met +1.67% veranderd in het afgelopen uur, -9.60% in de afgelopen 24 uur en -44.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Marktinformatie

$ 309.28K
$ 309.28K

--
----

$ 309.28K
$ 309.28K

997.25M
997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186

De huidige marktkapitalisatie van Sploots by Virtuals is $ 309.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPLOOT is 997.25M, met een totale voorraad van 997247740.9496186. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 309.28K.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Sploots by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Sploots by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Sploots by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Sploots by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-9.60%
30 dagen$ 0-68.78%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Sploots by Virtuals (SPLOOT)?

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) hulpbron

Officiële website

Sploots by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sploots by Virtuals (SPLOOT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sploots by Virtuals (SPLOOT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sploots by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Sploots by Virtuals prijsvoorspelling !

SPLOOT naar lokale valuta's

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sploots by Virtuals (SPLOOT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPLOOT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Hoeveel is Sploots by Virtuals (SPLOOT) vandaag waard?
De live SPLOOT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SPLOOT naar USD prijs?
De huidige prijs van SPLOOT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sploots by Virtuals?
De marktkapitalisatie van SPLOOT is $ 309.28K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SPLOOT?
De circulerende voorraad van SPLOOT is 997.25M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPLOOT?
SPLOOT bereikte een ATH-prijs van 0.00198963 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPLOOT?
SPLOOT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SPLOOT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPLOOT is -- USD.
Zal SPLOOT dit jaar hoger gaan?
SPLOOT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPLOOT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

